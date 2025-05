Softball | Bollate continua a guidare Saronno e Forlì ok

Nel girone di ritorno della Serie A1 di softball, l’MKF Bollate dimostra ancora una volta la sua superiorità, mantenendo il primato con una doppietta schiacciante. Ma non è solo una questione di vittorie: il campionato si infiamma, con Bologna e Caronno che sorprendono in pareggi avvincenti. Questo è il momento perfetto per gli appassionati di seguire da vicino le emozioni di uno sport in crescita, dove ogni partita può riservare sorprese!

Si apre il girone di ritorno in Serie A1 di softball: a brillare sono le big, con tre doppiette su cinque incontri e, nelle restanti, Bologna-Castellana prima e Caronno-Macerata poi che terminano in parità. Ma conviene andare con ordine. Il compito più facile ce l’ha l’MKF Bollate, che resta al comando in classifica con un’accoppiata 13-0 e 4-0 nelle due gare contro l’Itas Mutua Rovigo. In gara-1 ci sono tre inning più o meno uguali, da 4, 5 e 4 punti per Bollate, e la conseguente manifesta dopo la parte alta del quarto. Gara-2 vede Rovigo con un margine di resistenza maggiore, ma un singolo di Torre e due doppi di Longhi e Polini tra quarta e quinta ripresa sono decisivi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: Bollate continua a guidare, Saronno e Forlì ok

Altre letture consigliate

Softball: Forlì compie lo sweep nel sabato di Serie A1. Pari per Bollate

Il softball Forlì festeggia uno sweep fondamentale nella giornata di sabato della Serie A1 2025, distinguendosi come l’unica squadra a ottenere due vittorie consecutive.

Cerca Video su questo argomento: Softball Bollate Continua Guidare Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Softball A2: Bollate inciampa a Nuoro. Pari Rescaldina, Legnano insidia la vetta; Softball: Bollate continua a guidare, Saronno e Forlì ok. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Softball: Bollate continua a guidare, Saronno e Forlì ok

Segnala oasport.it: Si apre il girone di ritorno in Serie A1 di softball: a brillare sono le big, con tre doppiette su cinque incontri e, nelle restanti, Bologna-Castellana ...

Softball. Troppo forte Bollate, Ares Safety ko

Segnala ilrestodelcarlino.it: Troppo più forte Mkf Bollate che ha battuto in trasferta l’Ares Safety Macerata Softball e continua il cammino a punteggio pieno dopo tre giornate di A1. Alla fine le ospiti si sono imposte 1-9 ...

Italposa Softball Forlì sfida Bollate e Saronno in Lombardia

Scrive ilrestodelcarlino.it: Primo impegno in un decisamente ostico doppio weekend in terra lombarda per l’Italposa Softball Forlì ... gara2 40’ dopo la prima sfida) Bollate e, sabato prossimo l’Inox team Saronno.