Smog da ottobre lo stop alle vetture diesel Euro 5 | in Veneto sono 230mila Bottacin | Stiamo proponendo alternative

A partire dal 1° ottobre, il Veneto si prepara a dire addio alle vetture diesel Euro 5 nei centri urbani, un passo fondamentale nella lotta contro l'inquinamento atmosferico. Con ben 230mila auto coinvolte, la regione sta promuovendo alternative sostenibili per i pendolari e gli automobilisti. Questo cambiamento non è solo una risposta all'emergenza smog, ma segna un trend sempre più forte verso la mobilità ecologica. Sei pronto a scoprire come adattarti?

VENEZIA - Sono circa 230mila le vetture diesel Euro 5 in Veneto che dal prossimo 1° ottobre potranno circolare nei Comuni con più di 30mila abitanti soltanto nel fine settimana.

