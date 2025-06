Sky Sport – Juventus valutazioni in corso | Tudor può restare | Primapagina

Il primo giugno segna una svolta in casa Juventus: Damien Comolli è il nuovo direttore sportivo e le valutazioni su Tudor come allenatore si intensificano. In un calcio in continua evoluzione, la Juve punta a rilanciarsi, seguendo il trend di rinnovamento che sta caratterizzando le grandi squadre europee. Riuscirà Tudor a riportare il club ai vertici? Le prossime settimane saranno decisive!

È un giorno importante questo primo giugno per la Juventus che ha annunciato Damien Comolli come nuovo direttore generale e Giorgio Chiellini come nuovo Director of Football Strategy. Ma lo è anche perché, come riporta Sky Sport, le valutazioni interne alla società stanno portando la stessa a confermare Igor Tudor sulla panchina bianconera. La ricerca del prossimo allenatore juventino d'altronde non aveva portato finora a grandi risultati.

