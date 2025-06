Situazione ambulanze Seu 118 Calabria Usb | Regione immobile di fronte al disastro annunciato

L'estate in Calabria si avvicina e con essa cresce l'allerta per il sistema di emergenza. Con un aumento dei turisti, le ambulanze del 118 si trovano a fronteggiare una sfida critica: meno personale e più chiamate. Un disastro annunciato che mette a rischio la sicurezza di tutti. È fondamentale intervenire ora, per garantire che ogni vita sia protetta, in un periodo in cui il territorio è più vulnerabile che mai.

"L’estate è ormai alle porte, e come ogni anno, l’emergenza urgenza in Calabria è un campo minato pronto a esplodere. Mentre la popolazione sul territorio aumenterà inevitabilmente a causa dell’afflusso turistico, il personale delle postazioni Sue 118 sarà drammaticamente ridotto dalla necessità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Situazione ambulanze Seu 118 Calabria, Usb: "Regione immobile di fronte al disastro annunciato"

