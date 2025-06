Sistema Basket il giorno della verità | al Forum arriva Ferrara

Il grande giorno è finalmente arrivato! Oggi al PalaCrisafulli, il Sistema Basket affronta Ferrara in gara 1 della finale playoff. Una sfida cruciale non solo per la promozione in Serie B, ma anche per il sogno di una città intera. L'atmosfera sarà elettrica, con i tifosi pronti a sostenere la squadra. Riusciranno i ragazzi di coach Milli a scrivere una pagina indimenticabile nella loro storia? Non perdere questo momento epico!

Il Sistema Basket si gioca il destino al PalaCrisafulli. Alle 18 in via Fratelli Rosselli arriva Ferrara per gara 1 della finale dei playoff. La squadra di coach Massimiliano Milli contro gli emiliani vuole scrivere la storia: in palio c'è la promozione in Serie B nazionale. Il Forum si.

