Sirmione si prepara a una stagione estiva più sicura! Con l'arrivo di nuovi tutor, il Comune punta a garantire un'esperienza serena sulle sue splendide spiagge. In vista del 2 Giugno, le forze dell'ordine saranno affiancate da assistenti per promuovere buone norme di comportamento. Questo approccio proattivo è fondamentale in un contesto turistico in crescita, dove la sicurezza diventa un valore imprescindibile per tutti. Non perdere l'occasione di vivere Sirmione in tranquillità!

Nuovi assistenti supporteranno la polizia locale e le altre forze dell’ordine e una serie di buone norme per vivere al meglio le spiagge. Il Comune di Sirmione, in vista della festività del 2 Giugno, ha deciso di correre ai ripari per non rischiare di andare in tilt come accaduto tra Pasqua e il 1° maggio, quando decine di migliaia di persone si sono dirette verso la Perla del Garda. Da oggi debutta il nuovo servizio di Street Tutor: una task force di operatori specializzati che assicureranno una maggiore sicurezza sia all’interno del castello, sia nelle strade di accesso alla parte storica del paesino del Benaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sirmione, squadre di tutor: "Più sicurezza"

