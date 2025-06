Sirmione arrivano gli street tutor contro il turismo di massa

Sirmione si prepara a tutelare la sua bellezza! Con l'arrivo degli "street tutor", il pittoresco borgo sul Lago di Garda affronta il turismo di massa con una nuova strategia. Questi operatori, facilmente riconoscibili, non solo guideranno i visitatori, ma promuoveranno anche il rispetto dell'ambiente. Un'iniziativa che riflette un trend crescente: il turismo sostenibile. Scopri come Sirmione si sta reinventando per preservare il suo fascino unico!

A Sirmione, borgo di 8mila abitanti sul Lago di Garda, arriva il servizio degli “street tutor”, operatori riconoscibili con pettorina che guideranno e aiuteranno i turisti, soprattutto nei weekend più affollati. Il loro compito è vigilare sul rispetto delle regole, come il divieto di calpestare le aree verdi e la corretta gestione dei rifiuti, per evitare che il paese si trasformi in una discarica a cielo aperto. Il Comune punta a garantire decoro e qualità della visita, mentre i vicoli stretti e il traffico limitato rendono difficile la convivenza tra pedoni e auto. "È uno strumento per gestire i flussi e far sì che i turisti non si uniscano tutti nello stesso luogo allo stesso momento ma che ci sia la massima vivibilità " afferma la sindaca di Sirmione Luisa Lavelli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sirmione, arrivano gli street tutor contro il turismo di massa

A Sirmione arrivano gli Street Tutor per garantire decoro e sicurezza alla perla del Garda affollata di turisti - A Sirmione, la "perla del Garda", arriva una novità per garantire decoro e sicurezza: gli street tutor! In un periodo in cui il turismo è in costante crescita, questo intervento si inserisce nel trend di città sempre più attente all'accoglienza.

