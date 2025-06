Sinner sicuro prima della finale di Champions dell’Inter | “Io stasera non posso proprio perdere”

L'entusiasmo di Jannik Sinner in vista della finale di Champions League è contagioso! Il giovane talento del tennis, tifoso milanista, ha dimostrato che la passione per lo sport va oltre il campo da gioco. In un momento in cui il calcio e il tennis si intrecciano, Sinner ci ricorda quanto siano importanti le radici e il tifo. Chi vincerà? La rivalità tra sportivi accende sempre di più l'immaginazione degli appassionati!

Alla vigilia della finale di Champions League stravinta dal PSG sull'Inter, a Jannik Sinner è stato chiesto per chi facesse il tifo: "Io non posso proprio perdere", ha risposto sicuro il numero uno al mondo, noto tifoso milanista, spiegando il perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Atp Roma, Sinner: "Prima del torneo avrei firmato per la finale"

Scrive sport.sky.it: Le parole di Jannik dopo la finale di Roma: "Prima del torneo avrei firmato per giocare la finale, abbiamo passato tre mesi tutt'altro che facili ed essere qui è già un grande risultato. È stato un ...

Sinner confessa: “Prima del torneo avrei firmato per la finale”

Come scrive sportface.it: Nonostante la sconfitta in finale, il percorso agli Internazionali d'Italia 2025 di Sinner è assolutamente positivo.

Sinner riposato e spietato: a Lehecka restano le briciole

Come scrive repubblica.it: «L’altra notte ho dormito proprio bene», ha detto Jannik dopo aver vinto con irrisoria facilità la sfida con il ceco: 6-0, 6-1, 6-2 ...