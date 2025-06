Sinner-Rublev Roland Garros 2025 | a che ora e dove vederla in diretta

Jannik Sinner è pronto a scrivere un altro capitolo della sua storia al Roland Garros, affrontando Andrej Rublev negli ottavi di finale. Un match che promette scintille, specialmente dopo la vittoria schiacciante di Sinner nel turno precedente. La partita si svolgerà oggi a partire dalle 18:00. Non perdere l'opportunità di vedere il futuro del tennis italiano in azione: ogni colpo potrebbe avvicinarlo ulteriormente al sogno di vincere il suo primo titolo Slam!

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo al Roland Garros per gli ottavi di finale. Il numero 1 sfiderà Andrej Rublev, numero 17 del tabellone, che non ha giocato il turno precedente, superato grazie al ritiro di Arthur Fils. Sinner, invece, è reduce da una vittoria travolgente, dato che. 🔗 Leggi su Today.it