Sinner è irremovibile | campione di poker face

Jannik Sinner, il maestro del poker face, continua a stupire il circuito ATP. Con un'espressione che non tradisce emozioni, l'azzurro dimostra che la vera forza sta nella riservatezza. Mentre nel mondo del tennis si parla sempre più di gossip, lui rimane concentrato sul gioco, diventando un modello di professionalità. In un'epoca in cui la vita privata è spesso messa sotto i riflettori, Sinner ricorda l'importanza del riserbo. Chi sarà il prossimo a sfidarlo?

Jannik Sinner non ha indugiato neanche per un solo istante: è lui, senza ombra di dubbio, il campione massimo di poker face nel circuito Atp. Le domande scomode non gli piacciono. Non gli sono mai piaciute. Né quelle che riguardano la sua vita privata – ha glissato abilmente quando, nei giorni scorsi, gli è stato chiesto chi fosse la bella ragazza con cui era stato fotografato a Copenaghen – né quelle che hanno a che vedere con argomenti di cui è restio a parlare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Lo dimostra il fatto che, nei giorni scorsi, malgrado i giornalisti abbiano tentato di incalzarlo durante la conferenza stampa post-match contro Rinderknech, il numero 1 del mondo non si sia minimamente sbottonato.

Leggi anche Sinner senza limiti! È tornato il grande campione: che partita - Sinner senza limiti è tornato, pronto a riconquistare il pubblico. Dopo una prestazione altalenante contro De Jong, Jannik ha scintillato nel suo allenamento con Vagnozzi.

