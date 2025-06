Simone Leoni l' attacco a Vannacci è una speranza per il futuro del centrodestra

Simone Leoni, neoeletto segretario di Forza Italia Giovani, ha scatenato un'ondata di reazioni con il suo discorso di insediamento. La sua critica al generale Vannacci segna una svolta generazionale nel centrodestra. In un momento in cui il partito cerca di rinnovarsi, Leoni rappresenta una speranza per i giovani che desiderano un cambiamento. Riuscirà a portare nuove idee e rinnovato slancio nella politica italiana? La risposta è attesa con grande interesse.

Nelle ultime ore sui social sono diventati virali alcuni video che mostrano un discorso fatto da Simone Leoni al congresso di Forza Italia Giovani che lo ha eletto segretario per acclamazione. In questo discorso, il ventiquattrenne Leoni attacca in maniera neanche tanto velata.

