Simone Inzaghi | Mondiale per club? Non so se ci sarò

Simone Inzaghi si interroga sul suo futuro al Mondiale per Club, dopo una finale di Champions League che ha visto l'Inter soccombere contro il PSG. Un momento che fa riflettere su come i grandi allenatori possano trovarsi in bilico tra successi e delusioni. La domanda è: quali lezioni porterà con sé Inzaghi? Il calcio moderno richiede resilienza e capacità di reinventarsi, proprio come i campioni che brillano anche nei momenti bui.

Monaco di Baviera (Germania), 31 maggio 2025 - La finale di Champions League dell' Inter è durata di fatto poco più di 10': poi il Paris Saint-Germain, dopo aver preso possesso del campo, ha infilato una ad una le gemme che hanno indirizzato il trofeo dalla parte di Luis Enrique, che si conferma lo specialista delle finali. Segnano l'ex Hakimi, l'astro nascente Doué, autore di una doppietta, Kvaratskhelia e Mayulu, per una cinquina da record nell'atto conclusivo della competizione continentale più prestigiosa, e ovviamente dolorosissima per i nerazzurri, che chiudono la stagione trasformando in realtà lo spettro dei 'zero tituli'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Simone Inzaghi: "Mondiale per club? Non so se ci sarò”

Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..."

Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

Simone Inzaghi: "Mondiale per club? Non so se ci sarò”

Come scrive msn.com: Il tecnico nerazzurro non smentisce le voci di addio, mentre Marotta prova a blindarlo nonostante tutto: "Una serata storta non cancella quanto fatto finora. Ha già dimostrato di valere questa società ...

Inzaghi amareggiato e incerto sul futuro: “Orgoglioso dei miei ragazzi, io al Mondiale per Club? Ecco cosa posso dire”

Da msn.com: Il tecnico nerazzurro ammette la superiorità del Paris e non scioglie i dubbi sul futuro: “Ora troppo delusi per parlarne, ma usciremo più forti”. Dopo il presidente Beppe Marotta, è toccato a Simone ...

Simone Inzaghi, dal sogno Triplete all'incubo "zero titoli". L'allenatore può lasciare l'Inter

Scrive msn.com: Come due anni fa ad Istanbul, Simone Inzaghi ha dovuto chinare la testa. Dopo la finale contro il City, ecco il tracollo contro il Psg, sempre in finale di Champions. Dal sogno del ...