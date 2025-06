Simone Inzaghi gela Marotta e Inter | Non so se ci sarò

Le parole di Simone Inzaghi, che annuncia incertezze sul suo futuro all'Inter, scuotono il mondo nerazzurro. Dopo una finale di Champions League disastrosa, il clima di tensione si fa palpabile. La fiducia di Marotta sembra vacillare, ma la strategia del club è chiara: ripartire per tornare a vincere. Un momento cruciale che potrebbe segnare una svolta nella stagione, richiamando l’attenzione su un calcio sempre più competitivo e imprevedibile. Chi prenderà il tim

Non è un addio, quello di Simone Inzaghi. O perlomeno non lo è ancora. Ma le sue parole scuotono l' Inter più di quanto il presidente Beppe Marotta possa ammettere. All'allenatore nerazzurro è stata confermata piena stima e fiducia subito dopo la tremenda sconfitta 5-0 contro il Psg nella finale di Champions League ma la faccia del tecnico piacentino nella sala stampa dell'Allianz di Monaco di Baviera è livida. Dice di essersi presentato per le interviste solo per rispetto dei giornalisti. Ma la testa è altrove. "Per parlare di futuro c'è troppa delusione ora, è dal 13 luglio che abbiamo dato tutto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Simone Inzaghi gela Marotta e Inter: "Non so se ci sarò"

Contenuti che potrebbero interessarti

Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..."

Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

Cerca Video su questo argomento: Simone Inzaghi Gela Marotta Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Simone Inzaghi gela Marotta e Inter: Non so se ci sarò | .it; Simone Inzaghi, la notte più triste: siamo ai saluti? | .it; Inter-Psg, la bordata di Simone Inzaghi: Noi siamo vecchi? | .it; Simone Inzaghi, delusione e dubbi Inter. tam tam: appeso alla Champions? | .it. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inter, rivoluzione Marotta: la decisione su Inzaghi, il sostituto

Secondo calciomercato.it: Una lunga notte per Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Si deciderà il suo futuro, la rivoluzione di Marotta: il sostituto ...

“Il Psg ci ha surclassato”: Marotta a ruota libera, Inzaghi enigmatico sul suo futuro

Da calciomercato.it: L'annuncio di Marotta a margine della finale di Champions League tra Psg e Inter. Arriva la doppia rivelazione.

Champions, Inzaghi: “Zero titoli, ma restiamo a testa alta”. Marotta: “Serata storta"

Come scrive tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions, Inzaghi: “Zero titoli, ma restiamo a testa alta”. Marotta: “Serata storta' ...