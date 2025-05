Simone Inzaghi dopo il ko in Champions | Zero titoli ma brava Inter Il futuro in panchina? Ora c’è troppa delusione…

Dopo il pesante ko in finale di Champions, Simone Inzaghi esprime un mix di delusione e orgoglio. La sua Inter, nonostante i risultati, ha mostrato una crescita notevole. In un contesto calcistico sempre più competitivo, la vera sfida sarà rialzarsi e costruire un futuro vincente. La gestione delle emozioni diventa cruciale: risollevarsi e puntare a obiettivi ancora più ambiziosi potrebbe essere la chiave per riscrivere la storia nerazzurra.

Delusione, amarezza, ma anche orgoglio per il percorso fatto nella stagione che si chiude. È il sentimento che accomuna Simone Inzaghi e Beppe Marotta, rispettivamente allenatore e presidente dell’Inter, dopo la sconfitta per 5-0 in finale di Champions League col Paris Saint-Germain. «Si è dimostrata squadra più forte di noi», ammette Inzaghi a caldo ai microfoni di Sky Sport. «Noi abbiamo approcciato male, la gara preso gol e facilitato il compito al Psg. Io per primo potevo fare di più: è una sconfitta brutta, che lascia amarezza, ma che non cancella quel che abbiamo fatto, il percorso fatto fin qui». 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..."

Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

Cerca Video su questo argomento: Simone Inzaghi Dopo Ko Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Simone Inzaghi dopo il ko in Champions: «Zero titoli, ma brava Inter». Il futuro in panchina? «Ora c'è troppa delusione...»; Inzaghi, addio Inter dopo batosta Champions? La risposta dell'allenatore; Inzaghi dopo Psg-Inter: Non so se andrò al Mondiale per Club, ne parlerò con la società; Inzaghi a zero titoli dopo il ko in Champions: da quanto non succedeva. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, Inzaghi via dopo ko in Champions League? "Parlerò con il club"

Scrive msn.com: "Nessun cambio di valutazione, abbiamo detto che ci saremmo visti con lui la prossima settimana. Come sapete, ha ancora un anno di contratto", dice il presidente nerazzurro Beppe Marotta a Sky dopo la ...

Inter ko in finale, Simone Inzaghi medita l'addio: 'Non chiedetemelo...'

Segnala monza-news.it: L’aria di grande calcio non basta sempre a fare la differenza. Le notti europee, si sa, regalano emozioni forti, ma anche delusioni cocenti. I tifosi si aspettano risposte, ma spesso trovano domande.

Inter, Marotta: "Psg ci ha surclassato", Inzaghi: "Delusione e amarezza, ma il percorso non si cancella. Se ci sarò al Mondiale? Non so dirlo"

Segnala affaritaliani.it: "Nel primo tempo non abbiamo giocato come sapevamo, loro arrivavano sempre prima sulle seconde palle, le ripulivano bene - spiega l'allenatore dell'Inter - Purtroppo è arrivato un risultato largo, ...