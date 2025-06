Simone Inzaghi dal sogno Triplete all' incubo zero titoli L' allenatore può lasciare l' Inter

Simone Inzaghi, dall'apice del triplete alla fragorosa caduta senza trofei: un percorso che racconta le sfide del calcio moderno. Dopo aver sfiorato la gloria in finale di Champions, l'allenatore dell'Inter si trova ora a un bivio. Questa situazione non è isolata; riflette le pressioni crescenti sulle panchine dei grandi club. Chi sarà il prossimo a risorgere dalle proprie ceneri? La storia continua e le sorprese non mancheranno!

Come due anni fa ad Istanbul, Simone Inzaghi ha dovuto chinare la testa. Dopo la finale contro il City, ecco il tracollo contro il Psg, sempre in finale di Champions. Dal sogno del triplete. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Simone Inzaghi, dal sogno Triplete all'incubo "zero titoli". L'allenatore può lasciare l'Inter

