Simone Inzaghi come lo umiliano dopo la finale persa

La sconfitta dell'Inter nella finale di Champions League ha scosso il mondo del calcio italiano, e l'umiliazione di Simone Inzaghi non è passata inosservata. Domani sera, Striscia la Notizia presenterà un Tapiro d'oro extra-large all’allenatore, simbolo di una delusione che fa eco alle aspettative di una stagione altalenante per i nerazzurri. Riuscirà Inzaghi a rialzarsi e riportare l'Inter sui binari giusti? Non perdere il colpo di

Dopo il 5-0 incassato dall'Inter nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain – la partita decisiva con il divario di gol più ampio nella storia della competizione – domani sera, lunedì 2 giugno, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) Valerio Staffelli consegna un Tapiro d'oro extra large all'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, con tanto di curioso incidente: il Tapiro gigante si incastra tra il garage e l'auto del mister. "Siamo andati male. Oggi non ho tanta voglia di parlare. Sono sempre stato sportivo: la sconfitta fa male, ma la accettiamo. Siamo arrivati in finale di Champions, ancora più convinti.

Leggi anche Finale Coppa Italia, il Bologna supera il Milan 1-0 e vince il torneo dopo 51 anni: la decide un gol di Ndoye - Il Bologna trionfa nella finale di Coppa Italia, superando il Milan 1-0 grazie a una rete decisiva di Ndoye.

Dimissioni Simone Inzaghi, annuncio di questi minuti: svolta Inter

Riporta diregiovani.it: Sono ore decisive per il futuro del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi. Le parole riguardo l'allenatore ora fanno davvero discutere.

Simone Inzaghi, dal sogno Triplete all'incubo "zero titoli". L'allenatore può lasciare l'Inter

Secondo msn.com: Come due anni fa ad Istanbul, Simone Inzaghi ha dovuto chinare la testa. Dopo la finale contro il City, ecco il tracollo contro il Psg, sempre in finale di Champions. Dal sogno del ...

Cosa ha detto Simone Inzaghi dopo Psg-Inter sul suo futuro: parole inequivocabili

msn.com scrive: Simone Inzaghi ha commentato il suo futuro all’Inter dopo la finale di Champions, rimandando ogni decisione ai prossimi giorni.