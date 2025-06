Simon Yates trionfa al Giro d' Italia | ribaltone al Colle delle Finestre

Simon Yates riscrive la storia al Giro d'Italia, trionfando sul Colle delle Finestre, un luogo simbolo di emozioni e ribaltoni ciclistici. A sette anni dal suo drammatico epilogo, il britannico, ora quasi 33enne, riporta a casa una vittoria che sa di riscatto. In un panorama sportivo in continua evoluzione, Yates mostra che la determinazione può trasformare il passato in un trampolino di lancio verso un futuro luminoso. Chi sarà il prossimo a cimentarsi nella sf

La storia si ripete: come sette anni fa, il Colle delle Finestre ribalta il Giro. Curiosamente quello che lo vince è lo stesso che l’aveva perso allora: Simon Yates, gemello britannico, che a quasi 33 anni si riprende ciò che si era visto sfuggire. Lo sfila l’ultimo giorno a chi in classifica stava meglio di lui, il pupo rosa Del Toro e l’olimpionico Carapaz, che perdono piĂą tempo a farsi i dispetti che non a organizzare la rincorsa: vale ancora il vecchio detto che fra i due litiganti sia il terzo a godere. Vecchia regola del ciclismo è sparare al momento giusto il colpo che si ha in canna: dopo un Giro passato nell’ombra a risparmiarsi, Yates esce allo scoperto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Simon Yates trionfa al Giro d'Italia: ribaltone al Colle delle Finestre

