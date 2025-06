Simon Yates frantuma il record di scalata di Froome al Colle delle Finestre

...frantumare il record di Chris Froome, un’impresa che risuona come un eco nel mondo del ciclismo. In un’era in cui le prestazioni degli atleti sono continuamente battute, Yates non solo ha scritto una nuova pagina nella storia del Giro d’Italia, ma ha anche acceso i riflettori su un trend sempre più forte: la ricerca della prestazione perfetta. Chi sarà il prossimo a superarsi? Rimanete sintonizzati per scoprirlo!

Un appuntamento col destino? Forse sì. Di sicuro Simon Yates il Colle delle Finestre se lo ricorderà per sempre nel bene e nel male. Su una delle ascese storiche del Giro d’Italia, il corridore britannico della VismaLease a Bike è riuscito a far saltare il banco, come si suol dire in gergo. Grazie a un’azione di pregevole fattura, Yates ha saputo prendersi la Corsa Rosa, mettendo in mostra grandi gambe e un’eccellente lucidità. Questo serviva per potersi mettere alle spalle il messicano Isaac del Toro (UAE Emirates XRG) e l’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Sull’ascesa che nel 2018 gli era costata il simbolo del primato, quando Chris Froome riuscì a coprirla in 64’19”, il ciclista del Regno Unito ha saputo fare meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simon Yates frantuma il record di scalata di Froome al Colle delle Finestre

