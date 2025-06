Simeri Don Francesco Cristofaro accoglie una nuova arrivata | Devo darle un nome come la chiamo?

Don Francesco Cristofaro, il parroco di Simeri amato sui social, ha accolto una dolcissima gattina grigia nella sua vita. Con un sorriso contagioso, ha chiesto ai suoi follower di suggerire il nome perfetto per la nuova arrivata. Questo gesto non è solo un momento tenero, ma mette in luce l’importanza delle comunità online nel creare legami affettivi e promuovere l’amore per gli animali. Chi avrà l'idea migliore?

Il sacerdote Don Francesco Cristofaro, parroco a Simeri, molto seguito sui social, ha condiviso su facebook un tenero momento in compagnia di una nuova amica: una gattina grigia che ha appena accolto nella sua casa. Con il sorriso che lo contraddistingue, Don Francesco ha pubblicato una foto in cui tiene tra le braccia la piccola felina, chiedendo ai suoi follower suggerimenti per il nome da darle: “Benvenute a. Devo darle un nome. Come la chiamo?” Il post ha subito raccolto numerosi commenti e proposte affettuose, dimostrando ancora una volta il legame speciale tra Don Francesco e la sua comunitĂ online, sempre pronta a partecipare con entusiasmo ai suoi momenti di vita quotidiana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Simeri. Don Francesco Cristofaro accoglie una nuova arrivata: “Devo darle un nome, come la chiamo?”

