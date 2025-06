Sicurezza stradale controlli potenziati del Servizio Associato Polizia Locale

La sicurezza stradale è un tema cruciale per le nostre comunità, e i controlli potenziati della polizia locale di Asolo, Fonte e Maser lo dimostrano. Con 7 violazioni già rilevate in pochi giorni, la campagna mira a sensibilizzare i cittadini sulla responsabilità alla guida. In un periodo in cui gli incidenti stradali sono in aumento, ogni azione conta. Sei pronto a fare la tua parte per un viaggio più sicuro?

Nuova campagna sulla sicurezza lungo la viabilità nei Comuni di Asolo, Fonte e Maser da parte della polizia locale. E subito sono state rilevate 7 violazioni. Nei giorni scorsi pattuglie del comando polizia locale, dietro indicazione del comandante Sandro Bonato, hanno eseguito continui controlli.

