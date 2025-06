Sicurezza stradale 1 100 morti in 17 anni | fronte comune tra Ats associazioni e Polizia

Un bilancio drammatico: 100 morti in 17 anni sulla strada. Ma c'è una risposta collettiva: ATS, associazioni e polizia uniscono le forze per promuovere la sicurezza stradale. Questo progetto non è solo un'iniziativa locale; è parte di un trend nazionale verso una maggiore consapevolezza della salute nei luoghi di lavoro e nella vita quotidiana. La prevenzione è la chiave: unisciti al cambiamento e fai sentire la tua voce!

Si è concluso il secondo ed ultimo evento della prima tranche di iniziative poste all’interno del progetto di prevenzione degli incidenti stradali e infortuni in itinere, organizzato e coordinato da Ats Bergamo ed Inail Bergamo, previsto dal Protocollo d’Intesa per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2023-2025. Si è trattato di due appuntamenti “pilota”, per permettere ad Ats Bergamo e Inail Bergamo di valutare il grado di efficacia e di coinvolgimento formativo di questo tipo di testimonianze, che potrà poi eventualmente essere replicata o adattata se ritenuto dai partecipanti valido e opportuno, nella formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti, collaboratori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sicurezza stradale, 1.100 morti in 17 anni: fronte comune tra Ats, associazioni e Polizia

Contenuti che potrebbero interessarti

Bergamo, sicurezza urbana: avviati i lavori dell’Osservatorio Partecipato

A Bergamo sono officialmente iniziati i lavori dell'Osservatorio Partecipato sulla Sicurezza Urbana, un nuovo organismo promosso dal Comune per rafforzare la collaborazione tra cittadini, istituzioni e realtà locali.

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Stradale 1 100 Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

La messa in sicurezza della viabilità, la manutenzione, è messa a rischio dai tagli del governo; Sicurezza stradale e formazione, incontro in Senato; Conversano, i bambini imparano la sicurezza stradale con la polizia locale; 5 milioni per superare l'emergenza maltempo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sicurezza stradale: nel 2021 1.238 incidenti mortali (+15%), 1.313 vittime

Segnala ilsole24ore.com: Oltre 1 milione e 600mila infrazioni al Codice della Strada Nel corso dell’anno appena trascorso (1° gennaio-22 dicembre) le 440.379 pattuglie della Polstrada impiegate nella vigilanza stradale ...

Airbag Takata, emergenza sicurezza per 100.000 veicoli in Svizzera

Secondo msn.com: Crisi airbag Takata in Svizzera: 100.000 veicoli a rischio, ritardi nei richiami e misure insufficienti sollevano preoccupazioni ...

Sicurezza stradale, 100 «scatole rosa» dalla Fondazione Ania

ilgiornale.it scrive: in occasione dell'8 marzo la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale lancia l'iniziativa «Cento Scatole Rosa» offrendo l'innovativo dispositivo satellitare alle prime 100 guidatrici che alla ...