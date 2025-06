Sicurezza e data center la nuova sfida per il mondo che cambia

Eric Schmidt lancia una provocazione: la sicurezza dei data center è la nuova frontiera della deterrenza. In un mondo digitale sempre più vulnerabile, il suo ultimo paper sottolinea come le strategie di protezione informatica possano essere paragonate a quelle della guerra fredda. Un paradigma innovativo che invita a riflettere sui rischi e sulle opportunità del nostro futuro tecnologico. Come risponderà il mercato a questa sfida? La sicurezza non è mai stata così cruciale!

Qualche settimana fa Eric Schmidt, ex presidente esecutivo di AlphabetGoogle e ora investitore impegnato a sostenere iniziative imprenditoriali prevalentemente nel campo della tecnologia applicata alla sicurezza, ha pubblicato un paper in cui traspone le categorie della deterrenza nucleare ai data centers. Dalla teoria della Mutually assured destruction (Mad), elaborata soprattutto dal Dopoguerra in poi e posta alla base dell’equilibrio tra le grandi potenze, viene così derivato il nuovo paradigma Maim (Mutually assured AI malfunction), che equipara l’attacco nucleare a un atto di sabotaggio dei data centers. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sicurezza e data center, la nuova sfida per il mondo che cambia

Scopri altri approfondimenti

11 giugno, la data ‘nera’ per la giustizia italiana: al voto assieme separazione delle carriere e dl Sicurezza

L'11 giugno segna una data cruciale per la giustizia italiana, caratterizzata da un risultato elettorale infausto.

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Data Center Nuova Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Data center, energia e AI: nuove infrastrutture per un salto green; Dell: l’evoluzione dei data center con un’infrastruttura disaggregata e software-defined; Wiit apre il nuovo headquarter a Sud di Milano con all’interno due data center; In house regionali: servizi digitali in rete per mille enti locali. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sicurezza fisica nei data center

Secondo datamanager.it: I data center devono affrontare una nuova e complessa realtà in ambito sicurezza. Si tratta di infrastrutture strategiche per il mondo digitale che richiedono una sicurezza integrata, capace di ...

Personal Data: la nuova architettura di rete e sicurezza si fa con Cato Networks

Si legge su datamanager.it: Cato ha aperto la strada alla convergenza di rete e sicurezza ... da un firewall di nuova generazione (NGFW). Cato Cloud collega tutte le risorse di rete aziendali, come le sedi delle filiali, la ...

Servizi di sicurezza gestiti, una necessità della “nuova era tecnologica”

Da ictbusiness.it: Acronis punta sui Managed Service Provider (Msp), con una piattaforma unificata e potenziata dall’AI. La promessa: incrementare la loro produttività del 50%.