Sicilia Queer filmfest vince La limace et l' escargot di Benhaïem

Il Sicilia Queer Filmfest celebra la diversità e il talento emergente, assegnando il premio per il miglior lungometraggio a "La limace et l'escargot" di Anne Benhaïem. Con questa vittoria, il festival si conferma un palcoscenico cruciale per le nuove narrazioni queer, riflettendo un trend globale di crescente visibilità e accettazione. Non perdere l'occasione di scoprire storie che sfidano le convenzioni e abbracciano la bellezza della varietà.

Il premio per il miglior lungometraggio della sezione Nuove Visioni del Sicilia Queer filmfest è andato a "La limace et l'escargot" di Anne Benhaïem (Francia 2024). La giuria ha assegnato il premio per il miglior cortometraggio a "Queer Short a Touch Me With Your Eyes" di Anaïs Kaboré (Belgio.

Leggi anche Sicilia Queer filmfest, il programma della pre-apertura ai Cantieri Culturali alla Zisa - Il Sicilia Queer Filmfest apre le sue porte con la pre-apertura ai Cantieri Culturali alla Zisa, consacrando la 15ª edizione alla riflessione e alla visibilità delle tematiche queer.

