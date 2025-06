Siamo invasi dai topi e nelle ultime settimane la situazione è peggiorata

A Brindisi, l'invasione di topi sta creando non pochi disagi ai residenti. Da un paio di settimane, la situazione è diventata insostenibile, con cittadini che chiedono attenzione al Comune. Questo fenomeno non è isolato: in tante città italiane, la gestione dei rifiuti e della salute pubblica è diventata una questione urgente. È tempo di agire per ripristinare la sicurezza e il decoro urbano. Le città meritano di essere pulite e vivibili!

BRINDISI - "Da due-tre settimane siamo invasi dai topi. Abbiamo mandato email al Comune. Non possiamo continuare così". L'allarme, lanciato anche attraverso il nostro giornale, arriva da un residente brindisino. Il problema si riscontra in via Martiri delle Foibe e via Aleandro Gerolamo, alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Siamo invasi dai topi e nelle ultime settimane la situazione è peggiorata"

Leggi anche Cividate, stop alla logistica: “Non ne possiamo più di camion e smog. Ormai siamo invasi” - A Cividate, Bergamo, siamo saturi di logistica: camion e smog invadono il territorio, rendendo difficile la vita quotidiana.

Marsala, degrado in centro: “Invasi da topi, blatte e rifiuti. Servono interventi urgenti"

Secondo tp24.it: Topi in cucina, blatte ovunque, gatti randagi, sporcizia e un odore insopportabile. È il quadro drammatico descritto ...

Strada danneggiata da mesi dopo i lavori fognari: “E ora siamo invasi dai topi”

torinoggi.it scrive: Strade dissestate, voragini pericolose e topi che spuntano dai marciapiedi. Succede in via Fossata 57, nei pressi degli interni A, B, C e D, al confine con il complesso dei Docks Dora, dove da tempo ...