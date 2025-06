' Siamo Capodrise' attacca gli ex alleati | Chi ha bloccato lo sviluppo ora ha un nome

"Siamo Capodrise" svela il volto degli ex alleati, puntando il dito contro chi ha ostacolato lo sviluppo della città. Con un manifesto provocatorio, definiscono la sfiducia al sindaco Cecere come un “pacco” di opportunità mancate. In un periodo in cui la politica locale è sotto i riflettori, questa situazione solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità e il futuro della comunità. Chi avrà il coraggio di rimettere in discussione le proprie scelte?

“Siamo Capodrise” attacca gli ex alleati sulla sfiducia al sindaco Nicola Cecere: “Il Pac non si doveva fare, anche a costo di commissariare il Comune”. Con un manifesto pubblico, “Siamo Capodrise” evidenzia il peccato originale dell’amministrazione “Il pacco di San Giuseppe”, lo ribattezzano. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - 'Siamo Capodrise' attacca gli ex alleati: "Chi ha bloccato lo sviluppo ora ha un nome"

