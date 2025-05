Siamo 150 mila I No dl sicurezza riempiono la piazza e rilanciano

Sabato scorso, 150 mila persone hanno invaso le piazze italiane, dando voce a una mobilitazione che va oltre il semplice dissenso: è un appello per la dignità e il rispetto dei diritti umani. In un contesto di crescente tensione sociale e politiche restrittive, questa affluenza è un segnale forte e chiaro. Il movimento non chiede solo di abrogare il dl sicurezza, ma di restituire speranza e umanità a un paese in difficoltà. È tempo di ascoltare!

«Siamo una marea di vita e di umanità. E il nostro obiettivo è mandare a casa il governo». Il camion della rete contro il dl sicurezza si muove da piazza

"Road to Battiti 2025", sicurezza rafforzata per l’evento in piazza a Bari

In vista di "Road to Battiti 2025", fissato per sabato 17 maggio a Bari, l'amministrazione comunale ha implementato misure di sicurezza straordinarie per garantire la tutela della sicurezza urbana.

