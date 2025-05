Siamo 150 mila I No dl riempiono la piazza e rilanciano

Una marea umana di 150 mila persone ha riempito la piazza, gridando il loro discontento contro il decreto sicurezza. Questa manifestazione non è solo un atto di protesta, ma un segnale forte e chiaro di come la società civile si mobiliti per rivendicare diritti e dignità . In un clima di crescente insoddisfazione sociale, il potere del popolo si fa sentire. Riusciranno a mandare a casa il governo? La risposta è nel loro fervore.

«Siamo una marea di vita e di umanitĂ . E il nostro obiettivo è mandare a casa il governo». Il camion della rete contro il dl sicurezza si muove da piazza . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Siamo 150 mila». I No dl riempiono la piazza e rilanciano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Anche a Milano si festeggia lo scudetto del Napoli campione d’Italia: centinaia di tifosi riempiono piazza Duomo

Anche a Milano i tifosi del Napoli celebrano con entusiasmo lo storico quarto scudetto. Dopo il successo contro il Cagliari, centinaia di supporter si sono raccolti in Piazza Duomo, trasformando la cittĂ in un vivace cuore di festa.

Cerca Video su questo argomento: Siamo 150 Mila No Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

«Siamo 150 mila». I No dl riempiono la piazza e rilanciano; In 150mila contro il decreto Sicurezza: «Non abbiamo paura»; La piazza contro il decreto sicurezza: «No allo Stato di paura»; Manifestazione oggi a Roma contro decreto sicurezza: Siamo 150mila. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Milano arrivano 150 militari in più: in 800 pattuglieranno le strade

Scrive milanotoday.it: Per le strade di Milano ci saranno 150 militari in più. E in tutto, per l'operazione denominata 'Strade Sicure', all'ombra della Madonnina si potranno contare 800 uomini e donne con la divisa ...

A Milano 150 licenze taxi per turni notte e trasporto disabili

Come scrive ansa.it: A Milano saranno 150, su un totale di 450, le nuove licenze taxi per le quali sono previste riduzioni del contributo oneroso da versare. Lo ha stabilito la giunta di Palazzo Marino. Le licenze ...

Taxi a Milano, verso 450 nuove licenze. E 150 saranno scontate fino al 40 per cento

Lo riporta ilgiorno.it: Milano – Nuove licenze taxi, ci siamo. O quasi. Giovedì la Giunta Sala ha approvato la delibera con l’aggiornamento delle linee guida (a seguito delle interlocuzioni con l’Authority dei ...