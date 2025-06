Siakam schiaccia i Knicks Indiana vola in finale | Pacers e Thunder si giocheranno l' Nba

Indiana Pacers brillano grazie a Siakam, che con una prestazione da urlo schianta i Knicks e guida la sua squadra verso la finale NBA. Mentre Brunson e Haliburton arrancano, il talento di Siakam si fa sentire, sottolineando l'importanza delle stelle nel momento decisivo. Giovedì a Oklahoma City ci aspetta un confronto imperdibile. Sarà la sfida tra cuore e strategia: chi avrà la meglio? Non perdere il gran finale!

Con Brunson e Haliburton che faticano in attacco, è l'altra stella di Indiana che si prende la scena e porta i suoi all'epilogo. Si comincia giovedì a Oklahoma City. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Siakam schiaccia i Knicks, Indiana vola in finale: Pacers e Thunder si giocheranno l'Nba

