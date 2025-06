Si ustiona in casa con l' alcool | giovane in elisoccorso al Maggiore di Parma

Un giovane di Niviano è in gravi condizioni dopo un incidente domestico con l'alcool, evidenziando un trend preoccupante: l'aumento degli infortuni tra le mura di casa. Gli oggetti quotidiani possono trasformarsi in pericoli letali quando non vengono utilizzati con cautela. È fondamentale sensibilizzare sui rischi dell'uso di sostanze infiammabili, soprattutto in ambienti chiusi. La sicurezza in casa deve diventare una priorità per tutti!

E' ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma il giovane che, nella tarda serata del 31 maggio, si è ustionato in casa a Niviano. Come riportato da IlPiacenza, per cause ancora da chiarire, il ragazzo è stato accidentalmente investito da una fiammata al volto e al petto mentre in bagno utilizzava. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Si ustiona in casa con l'alcool: giovane in elisoccorso al Maggiore di Parma

