Si ustiona in bagno con l' alcol adolescente all' ospedale

Un tragico episodio accaduto a Niviano riaccende l'attenzione sui rischi legati all'uso di sostanze infiammabili, soprattutto tra i giovani. Un adolescente è finito in ospedale a causa di un incidente mentre si trovava in bagno. Questo evento mette in luce l'importanza della prevenzione e della sensibilizzazione sull'uso sicuro dei prodotti domestici. La curiosità può trasformarsi in pericolo: educare i ragazzi è fondamentale!

Un ragazzino adolescente è finito all'ospedale nella tarda serata di sabato 31 maggio dopo essersi ustionato in casa a Niviano: per cause ancora da chiarire è stato accidentalmente investito da una fiammata al volto e al petto mentre in bagno utilizzava dell'alcol. I genitori hanno subito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Si ustiona in bagno con l'alcol, adolescente all'ospedale

