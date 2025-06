Si scusa il prof che ha minacciato di morte la figlia di Meloni Stefano Addeo ora si pente | Ma non cambio idee | perché l’ho scritto e l’ho cancellato

È un momento critico per il mondo della scuola, dove l'educazione si scontra con la libertà di espressione. Stefano Addeo, il docente di tedesco, ha suscitato scalpore con una minaccia surreale nei confronti della figlia di Giorgia Meloni. Ora si pente, ma il suo gesto mette in luce un tema fondamentale: l'importanza del rispetto nel dibattito pubblico. La sua storia è un richiamo a riflettere su come le parole possano avere conseguenze imprevedibili.

Ha deciso di chiedere scusa Stefano Addeo, il docente di tedesco in un liceo della provincia di Napoli che ha scritto la frase con minacce di morte per la figlia di Giorgia Meloni. Dopo essere stato individuato dalla polizia postale, il professore prossimo alla pensione definisce oggi al quotidiano Il Roma quella frase «un gesto stupido, scritto d’impulso». In quel post che avrebbe poi cancellato, il docente si augurava che la figlia della premier, Ginevra di 7 anni, avesse «la stessa sorte della ragazza di Afragola», cioè Martina Carbonaro, uccisa a colpi di pietra in testa a 14 anni dal suo ex fidanzato. 🔗 Leggi su Open.online

Morte di Martina, a 14 anni: il padre del presunto omicida chiede “scusa al mondo”. Giorgia Meloni: “Fare di più tutti insieme”

Tragedia ad Afragola, dove la morte di Martina a soli 14 anni ha sconvolto la comunità. Il padre del presunto omicida, Domenico Tucci, si scusa pubblicamente, chiedendo a tutti di fare di più e di unirsi contro la violenza sulle donne.

