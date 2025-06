Si scusa il prof che ha augurato la morte la figlia di Meloni Stefano Addeo ora si pente | Ma non cambio idee | perché l’ho scritto e l’ho cancellato

Il caso del docente napoletano che ha minacciato la figlia di Giorgia Meloni sta suscitando un ampio dibattito sulla libertà di espressione e le responsabilità sociali. Addeo, pentito ma fermo nelle sue idee, rappresenta un trend inquietante: l'uso dei social come cassa di risonanza per attacchi personali. Un punto cruciale da considerare è come il linguaggio violento possa influenzare le giovani generazioni. È tempo di riflettere su parole e conseguenze.

Ha deciso di chiedere scusa Stefano Addeo, il docente di tedesco in un liceo della provincia di Napoli che ha scritto la frase con minacce di morte per la figlia di Giorgia Meloni. Dopo essere stato individuato dalla polizia postale, il professore prossimo alla pensione definisce oggi al quotidiano Il Roma quella frase «un gesto stupido, scritto d’impulso». In quel post che avrebbe poi cancellato, il docente si augurava che la figlia della premier, Ginevra di 7 anni, avesse «la stessa sorte della ragazza di Afragola», cioè Martina Carbonaro, uccisa a colpi di pietra in testa a 14 anni dal suo ex fidanzato. 🔗 Leggi su Open.online

