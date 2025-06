Si schiantò con l' auto contro gli alberi | muore un 86enne

Tragedia sulle strade di Buonabitacolo: un uomo di 86 anni perde la vita dopo un terribile incidente. Elia Garone, dopo giorni di lotta in ospedale, non ce l’ha fatta. Questo evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, soprattutto per gli anziani, sempre più protagonisti al volante. È fondamentale riflettere sull'importanza di pratiche sicure e di un supporto adeguato per garantire serenità a chi guida. La strada è un luogo di libertà, ma può diventare

Elia Garone è morto dopo circa quindici giorni dall'incidente stradale. L'uomo, di 86 anni, uscì fuori strada in una zona di montagna di Buonabitacolo, suo comune di residenza, andando a sbattere dopo diverse decine di metri contro alcuni alberi. Soccorso dal personale del 118 e dai vigili del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Si schiantò con l'auto contro gli alberi: muore un 86enne

Leggi anche Bus con a bordo un gruppo di studenti finisce fuori strada e si schianta contro gli alberi - Lunedì pomeriggio a Torino, un autobus con una scolaresca a bordo è finito fuori strada, schiantandosi contro alcuni alberi e cartelloni pubblicitari all'incrocio tra corso San Maurizio e via Montebello.