Si rinnova l' appuntamento con Kilowatt Festival che si terrà a Sansepolcro dall' 11 al 19 luglio

Preparati a vivere l’arte in tutte le sue forme! Dal 11 al 19 luglio, Sansepolcro ospiterà la ventitreesima edizione del Kilowatt Festival, un evento che celebra il connubio tra teatro, danza e musica. In un contesto culturale sempre più attento alla multidisciplinarità, questo festival si distingue per la sua capacità di sorprendere e coinvolgere. Non perdere l’occasione di scoprire talenti emergenti e innovazioni artistiche che fanno vibrare il cuore!

Arezzo, 1 giugno 2025 – Si rinnova l'appuntamento con Kilowatt Festival, che si terrà a Sansepolcro (Ar) dall'11 al 19 luglio 2025. La ventitreesima edizione della manifestazione internazionale e multidisciplinare di teatro, danza, performance e musica – ideata e diretta da Lucia Franchi e Luca Ricci, fondatori dell'Associazione culturale CapoTraveKilowatt – si svilupperà in 9 giornate: in programma, 45 spettacoli di cui 24 tra anteprime, prime assolute, nazionali ed eventi in esclusiva, 54 repliche, 9 concerti, 9 dj-set, 3 laboratori residenziali, la Summer School gratuita su Performing Arts e digitale, 3 workshop, 1 esposizione fotografica, 1 percorso sonoro, 4 incontri pubblici, 9 sessioni di back dei Visionari.

