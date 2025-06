Si rafforza la rete locale per le cure palliative

Nella Valle del Savio, la rete locale di cure palliative sta vivendo un momento di rinascita. Questo progetto innovativo rappresenta un passo cruciale verso una sanità più umana e attenta, in linea con il crescente riconoscimento dell'importanza delle cure palliative nel benessere complessivo dei pazienti. Un approccio che non solo migliora la qualità della vita, ma offre anche supporto alle famiglie in un momento delicato. Scopri come queste iniziative possono fare la differenza!

Si rafforza la rete locale di cure palliative nella Valle del Savio. L'Ausl Romagna informa che sono in corso di realizzazione nei Comuni della Valle del Savio le prime azioni di un importante progetto, frutto di un lavoro congiunto fra la rete locale di cure palliative della Romagna, direzione del distretto Cesena Valle Savio, dipartimento di cure primarie e medicina di comunità Forlì-Cesena, direzione assistenziale di Cesena. Un progetto per migliorare la qualità della vita delle persone di qualsiasi età e delle famiglie che si trovano ad affrontare problematiche associate a patologie cronico-degenerative evolutive inguaribili, prevenendo e curando la sofferenza fisica, psicosociale e spirituale.

