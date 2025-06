Si è sfondato ancora il ponte Bailey di villa Santi

Il ponte Bailey di Villa Santi torna a far discutere: dopo l'ennesimo cedimento, si solleva un interrogativo cruciale sulla sicurezza delle infrastrutture italiane. In un contesto in cui la manutenzione è sempre più al centro del dibattito pubblico, non possiamo permetterci di ignorare i segnali d'allerta. L'ennesima tavola rotta non è solo un incidente isolato, ma un campanello d'allarme per la nostra viabilità. È tempo di agire!

Il ponte Bailey in località Villa Santi di Massignano continua a sfondarsi e questa volta, nonostante vi fosse un’altra bella tavola rotta che è volata via nel vuoto ed altre che sono in procinto di fare la stessa fine, non è stato chiuso. I veicoli, anche quelli pesanti, continuano a transitarvi col rischio di rimanere con le ruote incastrate nell’intelaiatura metallica. La sostituzione di una tavola, da parte della Provincia, proprietaria della strada, era avvenuta meno di un mese fa dopo un periodo di chiusura che aveva suscitato le lamentele dei residenti e delle attività produttive della zona, costringendo tutti a fare un ampio giro sulla parallela Valmenocchia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si è sfondato ancora il ponte Bailey di villa Santi

Cerca Video su questo argomento: Sfondato Ponte Bailey Villa Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Si è sfondato ancora il ponte Bailey di villa Santi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Si è sfondato ancora il ponte Bailey di villa Santi

Segnala ilrestodelcarlino.it: Il ponte Bailey in località Villa Santi di Massignano continua a sfondarsi e questa volta, nonostante vi fosse un’altra ...

Ponte Bailey chiuso: le tavole di legno in pessime condizioni

Segnala msn.com: Il ponte Bailey in località Villa Santi di Massignano è di nuovo chiuso al transito poiché le tavole di legno sul fondo della struttura modulare metallica, sono ammalorate. Il ponte scavalca il ...

Guadagna, c'è una buca sul ponte Bailey e scatta la chiusura alle auto

Lo riporta palermotoday.it: C'è una buca sul ponte Bailey e scatta lo stop al transito delle auto. La struttura - che sovrasta il fiume Oreto, nel quartiere Guadagna - è stata chiusa al traffico dopo le segnalazioni di ...