si coltivano resistenze con il teatro dei mignoli

Teatro, musica, arte, rifugio. Quattro parole per definire l’estate Ai Trecento Scalini nel parco San Pellegrino, a partire dal 5 giugno. C’è poi il tema guida, ovvero ’ Coltiviamo resistenze ’, e, per chi conosce la storia della rassegna curata dal Teatro dei Mignoli, sa che non è solo un modo di dire, perché i primi a resistere per tanti anni, prima di trovare la propria terra promessa e stabile, sono stati proprio i fondatori del Teatro e della manifestazione che oggi e da dieci anni, ha il privilegio di ammirare San Luca da una splendida prospettiva. Fino al 10 agosto, dal giovedì al sabato, l’iniziativa site specific in via di Casaglia accoglierà una stagione culturale trasversale e multidisciplinare, nella quale convivono teatro, musica, serate sociali e partecipative, proiezioni, yoga e arti varie per un totale di trentun giornate di apertura al pubblico e ventitré eventi a biglietto calmierato o a offerta libera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it