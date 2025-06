Si avvia al termine la Settimana Nazionale di informazione sulla Sclerosi Multipla

Si conclude la Settimana Nazionale di informazione sulla sclerosi multipla, un’occasione imperdibile per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia. Arezzo ha brillato di rosso, simbolo di solidarietà e inclusione. L’evento non è solo una manifestazione, ma un passo verso una società più equa, dove i diritti di tutti siano riconosciuti. Scopri come il tuo impegno può fare la differenza: ogni luce accesa è una voce che chiede attenzione!

Arezzo, 1 giugno 2025 – Molte le iniziative ad Arezzo, il 30 maggio i comuni della provincia illuminati di Rosso Volontari AISM presenti a Lucignano il 2 giugno per promuovere una cultura di inclusione, equità e diritti per tutti Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il 26 maggio si è aperta la XXV Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, promossa da AISM e dalla sua Fondazione FISM, e Un appuntamento ormai storico, che ogni anno unisce l’Italia nella lotta alla sclerosi multipla, una malattia cronica e imprevedibile che colpisce circa 144 mila persone nel nostro Paese e circa 700 nella provincia di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si avvia al termine la Settimana Nazionale di informazione sulla Sclerosi Multipla

