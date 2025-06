Si allontana dalla tenda per fare i bisogni ma viene attaccato e sbranato da una leonessa | Bernd Kebbel muore durante una spedizione naturalistica

La tragica morte di Bernd Kebbel, imprenditore e filantropo tedesco, colpisce nel cuore il mondo della conservazione fauna. Attaccato da una leonessa durante una spedizione in Namibia, Kebbel rappresentava quella passione per la natura che oggi è più importante che mai. La sua storia ci ricorda il delicato equilibrio tra uomo e animale. Un monito cruciale: la salvaguardia degli habitat naturali è fondamentale per proteggere sia gli animali che noi stessi.

Proprio uno di quegli animali che da anni proteggeva lo ha aggredito e ucciso all'improvviso, mentre faceva i suoi bisogni durante una spedizione naturalistica nel cuore della Namibia. Così è morto Bernd Kebbel, imprenditore e filantropo tedesco da anni attivo in Namibia nella tutela dei leoni del deserto, ucciso da una leonessa mentre si trovava in campeggio durante u na spedizione naturalistica con la moglie. La tragedia è avvenuta nelle prime ore di venerdì 31 maggio nei pressi dell'Hoanib Skeleton Coast Camp, nella regione di Kunene, circa 700 chilometri a nord della capitale Windhoek. Secondo quanto riferito dal Ministero dell'Ambiente namibiano e dalla polizia locale, Kebbel si era allontanato dalla tenda per un bisogno fisiologico, ignaro della presenza di una leonessa in agguato.