Si accascia sul sentiero durante un’escursione | muore 60enne bergamasco

Un tragico evento ha scosso il mondo dell'escursionismo: Giuseppe Novati, un appassionato di natura di 60 anni, ha perso la vita durante una passeggiata in Valchiavenna. La sua storia mette in luce l'importanza di prestare attenzione alla propria salute anche durante le attività all'aperto, dove il richiamo della bellezza naturale può nascondere insidie. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale prepararsi adeguatamente e ascoltare il proprio corpo.

È deceduto nella mattinata di sabato 31 maggio in Valchiavenna Giuseppe Novati, 60enne residente in provincia di Bergamo: l'uomo è stato vittima di un malore improvviso durante un'escursione lungo il sentiero che parte dall'abitato di Savogno. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano "Il Dolomiti", Novati si sarebbe accasciato a terra nei pressi della chiesa del borgo e all'arrivo dei soccorsi non c'era già più nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo. Sul posto è giunto anche l'elisoccorso, insieme alle squadre di terra del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, i carabinieri di Chiavenna e i vigili del fuoco.