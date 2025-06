Si accascia in bici e muore a 53 anni a Castelnuovo Val di Cecina

Una tragedia ha colpito Castelnuovo Val di Cecina: un uomo di 53 anni è morto mentre pedalava con la moglie, colpito da un arresto cardiaco. Questo episodio drammatico ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alla salute, specialmente per chi ama attività all'aperto. In un'epoca in cui il ciclismo sta vivendo un vero e proprio boom, riflettere su stili di vita sani diventa fondamentale. La vita può fermarsi all'improvviso; non sottovalutiamo i segnali del nostro corpo

CASTELNUOVO VAL DI CECINA – Era in bici con la moglie i n strada quando, all’improvviso, si è fermato e si è accasciato a terra. Un arresto cardiaco, almeno secondo le prime ricostruzioni, è costato la vita a un 53enne sulle strade di Castelnuovo Val di Cecina. Immediati i soccorsi chiamati dalla moglie che, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo e il trasferimento della salma all’obitorio. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Cosa riportano altre fonti

Si accascia in bici e muore a 53 anni a Castelnuovo Val di Cecina

Segnala msn.com: CASTELNUOVO VAL DI CECINA - Era in bici con la moglie in strada quando, all'improvviso, si è fermato e si è accasciato a terra. Un arresto cardiaco, almeno secondo le prime ricostruzioni, è costato la ...

Malore fatale in bici, muore a 53 anni davanti alla moglie

msn.com scrive: Dramma a Castelnuovo Val di Cecina. I soccorritori intervenuti hanno constatato il decesso dell’uomo in seguito all’arresto cardiaco ...

Flavio Luvisolo, malore mentre fa un giro in bici: si accascia di fronte all'amico e muore

Segnala msn.com: TORREGLIA (PADOVA) - Malore mentre pedala sulla sua bici, muore Flavio Luvisolo, 67 anni. È accaduto questa mattina, 27 giugno, a Torreglia. Il ciclista stava percorrendo con un amico via Monte ...