Sfida a scacchi ira del sindaco | Solo una polemica becera

Il sindaco Alberto Giovannetti non ci sta e risponde a muso duro alle critiche sulla sfida a scacchi che infiamma Pietrasanta. Un evento culturale di grande valore, pensato per unire la comunità , non per gravare sulle finanze pubbliche. In un’epoca in cui l'inclusione sociale è più importante che mai, sarebbe opportuno lasciarsi alle spalle le polemiche sterili e abbracciare iniziative che arricchiscono il nostro territorio. Chi sarà il prossimo sfidante?

"Gli scacchi? Un evento bellissimo che non graverà sulle casse comunali: invece di fare della polemica becera cercando l'ago nel pagliaio, la minoranza dovrebbe applaudire la Fondazione". L'ira del sindaco Alberto Giovannetti (nella foto) si abbatte su "Insieme per Pietrasanta" e Pd, che hanno criticato la sfida a scacchi a porte chiuse in agenda oggi in Versiliana come prologo alla mostra prevista da domani al 15 giugno. "Sono solo sei mesi che Paola Rovellini guida la Versiliana, rilanciandola con eventi, come quali il 'Caffè' d'inverno, che favoriscono la destagionalizzazione che nessuno prima di lei era riuscito a concretizzare – dice il sindaco – e ora porta sul nostro territorio un evento bellissimo.

