Severance | La Vera Storia Dietro l’Edificio Lumon Iconico

Severance ha catturato l’immaginazione di milioni, non solo per la sua trama avvincente, ma anche per il misterioso quartier generale di Lumon Industries. Sapevi che l'edificio esiste davvero? Scopri come l’architettura inquietante riflette le ansie moderne sul lavoro e sulla vita aziendale. Un tuffo in un contesto che parla di un'era in cui il confine tra vita professionale e personale si fa sempre più sottile. Non perderti questa storia!

Scopri dove si trova davvero l'inquietante quartier generale di Lumon Industries, la sua storia inaspettata e come è nato il suo look distintivo nella serie Severance.

