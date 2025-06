Settore Giovanile Juve l’Under 12 è campione d’Italia al campionato Esordienti U13 Fair Play Elite! Battute Real Cesarea Tau Calcio e Nuova Tor Tre Teste

La Juventus Under 12 conquista il titolo di campione d'Italia nel campionato Esordienti U13 Fair Play Elite, battendo squadre del calibro di Real Cesarea e Tau Calcio. Un traguardo straordinario per i piccoli talenti bianconeri che, con il loro spirito di squadra, incarnano una nuova generazione di calciatori. Questa vittoria non è solo un successo sportivo, ma celebra anche l’importanza del fair play nel calcio giovanile, un valore sempre più centrale nel nostro sport.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Juve, stupenda vittoria da sotto età dei bianconeri U12 di La Pira alla fase finale nazionale degli Esordienti Under 13 Fair Play Elite: a Tirrenia sono i piccoli zebrati ad alzare la coppa ma il vero vincitore è l’iniziativa degli organizzatori. Al centro sportivo di Tirrenia è andata in scena la fase finale nazionale degli Esordienti Under 13 Fair Play Elite: la giornata ha portato un grande successo per il Settore Giovanile Juve, i bianconeri Under 12 di mister La Pira hanno infatti trionfato davanti ad una splendida cornice di pubblico presente. I piccoli zebrati hanno perso all’esordio 4-5 contro la Nuova Cesarea (Campania) ma si son rifatti battendo 6-3 il Tau Calcio (Toscana) e 5-4 la Nuova Tor Tre teste (Lazio). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Settore Giovanile Juve, l’Under 12 è campione d’Italia al campionato Esordienti U13 Fair Play Elite! Battute Real Cesarea, Tau Calcio e Nuova Tor Tre Teste

