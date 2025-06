Sette interventi da 150mila euro nelle aree verdi

Sette interventi da 150mila euro trasformeranno le aree verdi del nostro territorio, rendendole più belle e inclusive. Un passo importante verso un ambiente più accessibile per tutti, con giochi pensati anche per i bimbi con disabilità. Questo progetto non è solo una riqualificazione, ma un segnale forte: il futuro delle nostre città è green e inclusivo! Scopri come queste iniziative possono ispirare altre comunità a fare lo stesso.

Sette interventi, una spesa complessiva di 150mila euro e una riqualificazione di giardini e aree verdi del territorio, comprese anche alcune scuole. Con tanto di giochi inclusivi, come nel caso del parco Iqbal, che ne consentono l’utilizzo anche ai bambini che, loro malgrado, sono costretti a convivere con una situazione di disabilità. A illustrarli proprio all’intermo del parco Iqbal, nel luogo che è un po’ il simbolo di questa ‘rinascita’, soprattutto dopo i danni provocati dall’ alluvione del 2023, il sindaco Andrea Tagliaferri e l’assessore ai lavori pubblici, Tommaso Landi. Gli altri spazi pubblici rimessi a nuovo e in cui sono stati installati dei giochi per i più piccoli sono i giardini di via della Repubblica e via Boccaccio, mentre le scuole interessate dagli interventi sono quattro: Gandhi, Collodi, Tosca Fiesoli e Riccardo Valerio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sette interventi da 150mila euro nelle aree verdi

