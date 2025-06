Sesto 14 milioni per il rilancio Piscina e sicurezza tutti i progetti

Sesto San Giovanni investe 14 milioni per un futuro più sicuro e accogliente! Con un piano ambizioso, il consiglio comunale destina oltre otto milioni a opere pubbliche, tra cui il rilancio della piscina, fondamentale per la comunità. Questo investimento si inserisce in un trend crescente di attenzione verso la qualità della vita urbana, dove sport e sicurezza sono pilastri fondamentali. Non è solo un finanziamento, ma un vero e proprio salto verso l'innovazione!

Scuole, sicurezza, case popolari. Il consiglio comunale ha deciso come spendere l'avanzo di amministrazione di 14.090.158 euro complessivi, risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate con l'approvazione del bilancio 2025. Nel dettaglio, 8.531.872 euro saranno destinati a investimenti, opere pubbliche e riqualificazioni, mentre 5.558.286 euro andranno a copertura delle spese della macchina comunale. "Questo risultato rappresenta un passaggio fondamentale per la città: abbiamo trasformato l'esercizio finanziario dell'ente in un potente strumento di rilancio, capace di generare investimenti concreti in tutti i settori chiave della vita cittadina – commenta il sindaco Roberto Di Stefano –.

