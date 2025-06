Sestese sfida Cannara per la semifinale playoff | obiettivo serie D

Oggi alle 16, la Sestese è pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia allo stadio Spoletini, affrontando il Cannara nella semifinale di ritorno dei playoff Nazionali. Dopo la sconfitta all’andata, i rossoblù hanno un solo obiettivo: la serie D. In un contesto di crescente competitività nel calcio italiano, questa partita rappresenta un'opportunità imperdibile di riscatto e aspirazione. Tieni d'occhio l'epilogo: la passione è nell’aria!

Allo stadio Spoletini, oggi alle 16, la Sestese affronta la semifinale di ritorno dei playoff Nazionali per le seconde classificate, contro i padroni di casa del Cannara. I rossoblù di Polloni (nella foto) devono ribaltare la sconfitta 1-0 subita nei minuti finali dell'andata e centrare la qualificazione alla finale che può portare in serie D. Il risultato dell'andata ha lasciato l'amaro in bocca e la consapevolezza che, per superare il turno, servirà una vera e propria impresa: una vittoria con due gol di scarto nei tempi regolamentari. In caso di parità al 90', occorreranno i tempi supplementari ed eventualmente, perdurasse ancora la parità, si andrà ai calci di rigore.

Sestese sconfitta dal Cannara nel play-off nazionale di Eccellenza

La Sestese esce sconfitta dal playoff nazionale di Eccellenza contro il Cannara, chiudendo un'importante stagione.

