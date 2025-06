Servono trucchi per risparmiare

In un’epoca in cui il costo della vita continua a salire, come sottolinea Monica Soldati, molte famiglie si trovano in difficoltà. È fondamentale diventare esperti nel risparmio: scegliere i supermercati giusti e confrontare le offerte può fare la differenza. Non è solo una questione di budget, ma di strategia per garantire un futuro più sereno. Scopri come piccoli accorgimenti possono trasformarsi in grandi risparmi!

Monica Soldati dice che per tante famiglie è difficile arrivare a fine mese. "La cosa piu difficile è arrivare alla fine del mese con questi stipendi che sono sempre più bassi, mentre tutto ciò che è attorno a noi aumenta. Per questo devo stare molto attenta a guardare le offerte quando vado a fare la spesa. Ho alcuni supermercati di riferimento e devo stare attenta alle offerte nei supermercati, sempre però senza rinunciare alla qualità. Bisogna comunque stare molto attenti, perché i soldi non bastano mai. Io, ad esempio, sto tralasciando dei lavori che devo fare in casa, perché le spese sono sempre di più, e il badget è sempre qeullo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Servono trucchi per risparmiare"

Cerca Video su questo argomento: Servono Trucchi Risparmiare Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

"Servono trucchi per risparmiare"

Come scrive msn.com: Monica Soldati dice che per tante famiglie è difficile arrivare a fine mese. "La cosa piu difficile è arrivare ...

Come risparmiare? 40 trucchi facili da seguire

Scrive money.it: Il metodo 50/30/20 è stato ideato dalla senatrice e docente americana Elizabeth Warren per dimostrare che non servono tecniche troppo complicate ... ma è questo uno dei trucchi per risparmiare: ...

10 Trucchi per Risparmiare sulla Spesa nel 2025 Senza Fare Rinunce

Si legge su 24hlive.it: Vuoi risparmiare sulla spesa senza fare rinunce? Scopri 10 trucchi efficaci, facili da applicare e supportati da dati, per tagliare i costi mantenendo qualità e benessere.