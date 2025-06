Servizi all’impiego dopo 5 anni di Pnrr sono schizofrenici Il confronto con l’Europa del sociologo Giubileo

Cinque anni di PNRR e i servizi all'impiego italiani mostrano un volto schizofrenico. Il sociologo Giubileo mette a confronto la nostra situazione con quella europea, evidenziando un'importante questione: come garantire realmente occupabilità? Con il programma Gol che punta a coinvolgere 3 milioni di persone entro il 2025, ci si chiede se basterà. Un cambiamento è urgente, ma la vera sfida sarà trasformare le intenzioni in risultati concreti.

Con la scadenza del Pnrr ormai vicina, le politiche attive del lavoro in Italia si trovano a un nuovo bivio. Il programma Gol (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), finanziato con 4,4 miliardi di euro, è nato per coinvolgere 3 milioni di persone entro il 2025, 800 mila delle quali in percorsi formativi. Ma al di là dei numeri, resta la domanda centrale: cosa lascerà in eredità? Sono stati fissati nuovi standard provando, almeno nelle intenzioni, a superare la frammentazione del sistema italiano. Nella quale però rischiamo di ricadere una volta archiviato il Pnrr, a meno di rilanciare una sfida che emerge soprattutto dal confronto con altri sistemi di politiche attive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Servizi all’impiego, dopo 5 anni di Pnrr sono “schizofrenici”. Il confronto con l’Europa del sociologo Giubileo

Articoli recenti che potrebbero piacerti

La ’Casa della salute’. Potenziati i servizi grazie agli investimenti del pnrr

La Casa della Salute di San Leonardo in Treponzio si prepara a offrire servizi potenziati grazie agli investimenti del PNRR.

Cerca Video su questo argomento: Servizi Impiego Dopo 5 Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Montemonaco, 2,5 milioni per le strade comunali: progetto approvato dalla Conferenza regionale; Lavoro, a Casole d’Elsa aperto un nuovo sportello per l’impiego; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Il “Camper del Lavoro” fa tappa a Orsara: servizi per l’impiego sul territorio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Presa in carico da parte dei Centri per l’impiego

Si legge su regione.fvg.it: Nel corso del colloquio di base con un operatore viene inserito il curriculum vitae del lavoratore all’interno della banca dati, raccolte le sue disponibilità all’impiego e fornite informazioni sullo ...

Ricalcolo pensione dopo 5 anni: di quanto aumenta?

Lo riporta pmi.it: Dopo 5 anni potrò richiedere il ricalcolo dell’assegno ma di quanto aumenterà l’importo mensile della pensione? L’integrazione dell’assegno a cui lei fa riferimento si chiama ...

Pnrr: Dadone, potenziare Servizio civile universale e digitale

Scrive ansa.it: "Nella Missione 5 è contenuto il progetto Servizio ... non solo a causa dell'elevata incidenza di impieghi in settori quali turismo, arte, servizi e sport, drammaticamente condizionati dalle ...