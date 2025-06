Serve un evento caratterizzante

San Benedetto del Tronto è pronta a riscrivere la stagione estiva! Con un aumento delle prenotazioni per agosto, il comune deve puntare su eventi di richiamo. Un grande evento sportivo potrebbe trasformare giugno e luglio, attirando non solo atleti ma anche famiglie pronte a vivere un’esperienza unica. Immagina l’atmosfera vibrante, le spiagge animate e l’energia contagiosa di una riviera che torna a brillare! Non perdere questa opportunità di rinascita.

"Rispetto all’anno scorso dovremmo avere numeri migliori: ci sono già tante prenotazioni per agosto, mentre giugno e luglio ancora tardano ad arrivare, ma verranno effettuate perlopiù in modalità ‘last minute’. A San Benedetto però serve un evento caratterizzante, magari uno sportivo che porta in riviera atleti, accompagnatori, staff e famiglie: insomma, un bell’indotto. Io per esempio guarderei alle ‘ Spartan Race ’ che si fanno in Romagna. L’estensione del periodo di salvamento? Mi trova d’accordo, però bisogna sempre fare i conti con le reali disponibilità delle cooperative, altrimenti si reperisce personale con difficoltà". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Serve un evento caratterizzante"

